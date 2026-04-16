Se normaliza el servicio de agua en seis barrios de Carlos Paz

El Servicio Municipal de Agua de Villa Carlos Paz informó que concluyeron las tareas programadas en el Acueducto N° 2, a la altura del Puente Los Gigantes.

A partir de esto, el suministro comenzará a normalizarse en las próximas horas en los barrios El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago.

Desde el municipio indicaron que el restablecimiento será progresivo hasta recuperar la presión habitual en toda la red.

Por consultas, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 3541 528314 de 7 a 21 horas o al 3541 527062 durante las 24 horas.