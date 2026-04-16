UEPC expresó preocupación por amenazas en escuelas y pidió medidas de seguridad

UEPC expresó preocupación por amenazas en escuelas y pidió medidas de seguridadEl gremio docente solicitó a los ministerios de Seguridad y Educación acciones preventivas ante mensajes que generan alarma en la comunidad educativa.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) manifestó su preocupación ante la aparición de mensajes, carteles y pintadas con amenazas en instituciones educativas, tanto en Córdoba como en otras provincias, que estarían vinculadas a desafíos virales difundidos en redes sociales.
A través de un comunicado, el gremio solicitó a los ministerios de Seguridad y de Educación que adopten medidas urgentes para prevenir hechos de violencia, intervenir ante situaciones de riesgo y garantizar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos.
Desde la organización advirtieron que este tipo de manifestaciones genera miedo e incertidumbre en la comunidad educativa, afectando a docentes, directivos, estudiantes y familias.
Asimismo, expresaron su acompañamiento a quienes estén atravesando situaciones de este tipo y remarcaron la importancia de abordar estos episodios desde el diálogo y el respeto institucional, con el objetivo de encontrar estrategias de prevención que lleven tranquilidad.
Finalmente, desde UEPC enfatizaron la necesidad de un compromiso colectivo bajo la consigna: “La escuela pública se cuida y defiende entre todos”.