UEPC expresó preocupación por amenazas en escuelas y pidió medidas de seguridad

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) manifestó su preocupación ante la aparición de mensajes, carteles y pintadas con amenazas en instituciones educativas, tanto en Córdoba como en otras provincias, que estarían vinculadas a desafíos virales difundidos en redes sociales.

A través de un comunicado, el gremio solicitó a los ministerios de Seguridad y de Educación que adopten medidas urgentes para prevenir hechos de violencia, intervenir ante situaciones de riesgo y garantizar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos.

Desde la organización advirtieron que este tipo de manifestaciones genera miedo e incertidumbre en la comunidad educativa, afectando a docentes, directivos, estudiantes y familias.

Asimismo, expresaron su acompañamiento a quienes estén atravesando situaciones de este tipo y remarcaron la importancia de abordar estos episodios desde el diálogo y el respeto institucional, con el objetivo de encontrar estrategias de prevención que lleven tranquilidad.

Finalmente, desde UEPC enfatizaron la necesidad de un compromiso colectivo bajo la consigna: “La escuela pública se cuida y defiende entre todos”.