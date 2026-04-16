Una escuela de Carlos Paz abrió licitación para su kiosco

La Escuela Carlos N. Paz abrió una licitación para la concesión de su kiosco escolar, según se informó a través de una convocatoria oficial.

De acuerdo al cronograma difundido, la venta de pliegos se realizará los días 20, 21 y 22 de abril de 2026, en el horario de 8:30 a 10:30 y de 13:30 a 15:30, en la sede escolar (aula 5).

En tanto, la recepción de las propuestas está prevista para los días 30 de abril, 4 y 5 de mayo, en los mismos horarios y lugar.

La apertura de sobres se llevará a cabo el 6 de mayo a las 9:30 en el SUM de la institución.

El valor del pliego fue fijado en 100 mil pesos.