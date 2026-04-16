Valle Hermoso puso en marcha la Mesa CLE 2026 con eje en educación y cultura

Con la presencia del intendente Daniel Spadoni y distintas áreas del municipio, se llevó a cabo el primer encuentro del año de la Mesa CLE en Valle Hermoso, un espacio de articulación clave para pensar y fortalecer la educación en la comunidad.

De la reunión participaron representantes de diversas instituciones, entre ellas Club Racing, Grupo Scout, EPAE, el Ministerio de Educación, directivos de escuelas locales, la Cooperativa de Agua San Antonio, la Fundación Ingeniar, la Mutual AMCEP, el IESS Carlos Paz, el Concejo Deliberante y la Junta de Historia.

Durante la jornada se presentaron los proyectos que tendrán continuidad en 2026, con propuestas orientadas a promover la cultura, la identidad y la participación juvenil:

Valle entre letras

Folklore en las escuelas

Tercera feria del libro

Identidad (creación de la bandera)

Trabajo con instituciones educativas

Concejo joven

Ordenamiento territorial

Además, se comenzaron a coordinar acciones conjuntas para optimizar recursos y fortalecer el acompañamiento educativo de niños y jóvenes de Valle Hermoso.

La Mesa CLE es presidida por el intendente Daniel Spadoni y coordinada por la directora de Cultura y Educación, Mónica Garnica, quienes destacaron la importancia del trabajo colectivo para consolidar políticas educativas sostenidas en el tiempo.