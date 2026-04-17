Arranca el Rally Sudamericano en Córdoba y moviliza a miles en las sierras

Córdoba vuelve a ser protagonista del automovilismo regional con el inicio del FIA Rally Sudamericano, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo en Mina Clavero, en conjunto con el Rally Argentino.

La prueba corresponde a la segunda fecha del calendario continental y contempla un recorrido total de más de 530 kilómetros, de los cuales 175 serán tramos cronometrados distribuidos en 13 pruebas especiales sobre caminos serranos.

El evento reúne a pilotos y equipos de distintos países, consolidando su carácter internacional y su capacidad de convocatoria. En paralelo, se espera un importante movimiento turístico en Traslasierra, con alta ocupación en Mina Clavero y localidades cercanas.

La actividad oficial comenzó con el shakedown en el Burrodromo, mientras que por la noche se realizará la tradicional rampa simbólica frente al Casino.

El sábado será la jornada más exigente, con siete tramos y más de 90 kilómetros cronometrados, incluyendo sectores clásicos del rally cordobés. El domingo, en tanto, se disputará la etapa final con seis pruebas especiales que definirán la clasificación.

El rally se consolida como uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia, con impacto directo en la hotelería, la gastronomía y el comercio local.