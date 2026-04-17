Buscan una familia para Maia, una niña de 11 años en Córdoba

Adopción
Buscan una familia para Maia, una niña de 11 años en CórdobaEl Registro Único de Adopciones lanzó una convocatoria abierta en toda la provincia para encontrar un entorno familiar que le brinde contención, estabilidad y acompañamiento en su desarrollo.
El Registro Único de Adopciones (RUA) convoca a personas, parejas o familias radicadas en Córdoba que deseen adoptar a Maia, una niña de 11 años. El pedido fue realizado por la Unidad de Juezas N° 4 de la ciudad de Córdoba, a cargo de la jueza Mariana Wallace.
Maia es una niña alegre, cariñosa y sensible, que se destaca por su actitud positiva y su facilidad para vincularse con otras personas. Disfruta del hockey, el baile y de realizar actividades creativas como la elaboración de pulseras. Además, puede expresar sus sentimientos y necesidades con claridad, y mantiene un vínculo cercano con sus hermanos, el cual se busca preservar.
En el ámbito educativo, cursa sexto grado del nivel primario y presenta avances sostenidos en su aprendizaje. Para continuar con este proceso, necesita una familia que acompañe su integración escolar y garantice las prestaciones que recibe a través de su Certificado Único de Discapacidad (CUD), fundamentales para su desarrollo integral.
Las personas interesadas en postularse deben ingresar al sitio oficial del RUA, seleccionar la convocatoria N° 05/26 y completar el formulario correspondiente.