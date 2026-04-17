Capilla del Monte lanza asesoramiento gratuito para comercios

La Municipalidad de Capilla del Monte abrió la segunda convocatoria al Proyecto Impulsa, una iniciativa destinada a fortalecer a comerciantes y prestadores vinculados al turismo mediante asesoramiento gratuito.

El programa se desarrolla en conjunto con la Universidad Provincial de Córdoba, a través de su sede local, y la Cámara de Turismo, y ofrece un servicio de consultoría brindado por estudiantes de marketing, administración, diseño y turismo, junto a profesionales del municipio.

La propuesta está dirigida a emprendedores y prestadores turísticos de la ciudad, quienes podrán acceder a un acompañamiento personalizado en áreas comerciales y publicitarias.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de abril y pueden realizarse en las oficinas de Turismo o a través de WhatsApp.

El objetivo del proyecto es potenciar el desarrollo del sector turístico local, brindando herramientas concretas para mejorar la gestión y promoción de los emprendimientos.