Capilla del Monte lanza asesoramiento gratuito para comercios

Impulso al turismo local
Capilla del Monte lanza asesoramiento gratuito para comerciosAbren inscripciones para un programa con apoyo de la UPC y el sector turístico
La Municipalidad de Capilla del Monte abrió la segunda convocatoria al Proyecto Impulsa, una iniciativa destinada a fortalecer a comerciantes y prestadores vinculados al turismo mediante asesoramiento gratuito.
El programa se desarrolla en conjunto con la Universidad Provincial de Córdoba, a través de su sede local, y la Cámara de Turismo, y ofrece un servicio de consultoría brindado por estudiantes de marketing, administración, diseño y turismo, junto a profesionales del municipio.
La propuesta está dirigida a emprendedores y prestadores turísticos de la ciudad, quienes podrán acceder a un acompañamiento personalizado en áreas comerciales y publicitarias.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de abril y pueden realizarse en las oficinas de Turismo o a través de WhatsApp.
El objetivo del proyecto es potenciar el desarrollo del sector turístico local, brindando herramientas concretas para mejorar la gestión y promoción de los emprendimientos.