Carlos Paz: estudiantes realizaron una intervención artística tras amenazas en escuelas

Luego de las pintadas con amenazas de tiroteo registradas este jueves en distintos establecimientos educativos de Villa Carlos Paz y en gran parte de la provincia de Córdoba, alumnos del IPEM 365, Rene Favaloro, llevaron adelante una jornada de concientización con una intervención artística.

La actividad se replicó en varios cursos y consistió en trabajar sobre carteles inspirados en los mensajes intimidatorios que habían aparecido en el baño de varones.

Allí, los estudiantes transformaron el contenido original, reemplazándolo por frases motivadoras, mensajes de paz y reflexiones que invitan a no faltar a la escuela y a fortalecer la convivencia. Entre las intervenciones, se pudieron leer mensajes como: “Día de risas y buena onda. ¡Vení a pasarla bien, no falten!” y “Tiroteo de abrazos y amor. ¡No falten!”, acompañados de dibujos, corazones y símbolos positivos que resignificaron por completo el sentido original de los escritos.

Algunos trabajos fueron realizados a mano sobre fotocopias, mientras que otros incorporaron herramientas tecnológicas. La propuesta apunta a que los alumnos transformen esos mensajes de odio en una actividad positiva y de unión entre sus pares.