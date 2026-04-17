Cómo estará el tiempo en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla

El fin de semana llegará con cambio de clima en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Tras varios días de calorcito, se anuncia el regreso de las lluvias y habrá un descenso de las temperaturas.

Para este viernes 17 de abril, se espera cielo despejado, ambiente cálido y una máxima que alcanzará los 27 grados. En tanto, el sábado se prevé un leve aumento de la humedad, una mínima de 17 grados y una máxima cercana a los 27 grados.

Sin embargo, todo cambiará hacia el domingo. Se esperan precipitaciones en distintos puntos de la provincia y una máxima que no superaría los 20 grados en lo que será una jornada gris y fresca.

El comienzo de la próxima semana se vería caracterizado por la inestabilidad y el descenso de las temperaturas.