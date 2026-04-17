Cuesta Blanca participó de reunión por el lago San Roque

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó esta mañana de una reunión convocada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para abordar los avances en el saneamiento de la cuenca del lago San Roque.

El encuentro fue encabezado por la Autoridad de Cuenca, a cargo del ingeniero Edgar Castelo, y reunió a representantes de municipios y comunas del sur de Punilla, con el objetivo de informar los procedimientos en marcha y los progresos en materia ambiental.

Durante la jornada se analizaron distintas acciones vinculadas al tratamiento de efluentes y al control de la contaminación en uno de los principales reservorios hídricos de la región, en el marco de un trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones.

Estas instancias de articulación buscan fortalecer la coordinación entre gobiernos locales y organismos provinciales para avanzar en soluciones integrales que apunten a mejorar la calidad del agua y preservar el ecosistema del lago.