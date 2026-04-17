El lago San Roque se mantiene alto frente a otros diques

Según los últimos datos oficiales, el San Roque registra una cota de 35,69 metros, superando en 0,39 metros el nivel del vertedero (35,30). La situación confirma un buen nivel de almacenamiento en el principal embalse de Punilla.

Un escenario similar se observa en Los Molinos, que está 0,55 metros por encima de su cota de vertedero, y en el Embalse Río Tercero, con un excedente de 0,25 metros. También La Quebrada se mantiene levemente por encima, con +0,05.

En contrapartida, otros diques continúan por debajo de sus niveles óptimos. La Viña presenta un déficit de 0,64 metros, mientras que Cruz del Eje se encuentra prácticamente en equilibrio (-0,01).

Las situaciones más comprometidas se registran en Pichanas, con -2,88 metros, y en el dique El Cajón, que muestra una diferencia negativa de -4,18 metros respecto a su cota de vertedero.

El panorama general refleja una recuperación parcial en algunos embalses tras las últimas lluvias, aunque con fuertes diferencias según la región y el sistema hídrico de cada cuenca.