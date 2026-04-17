Impactante caída de piedra en localidades serranas

Una intensa tormenta con caída de granizo se registró en las últimas horas en distintas localidades de la región, donde el fenómeno dejó amplias zonas cubiertas de blanco.

Los Espinillos, Potrero de Garay y Villa Ciudad de América fueron algunos de los sectores más afectados, con abundante caída de piedra que se acumuló en patios, techos y espacios abiertos.

Las imágenes muestran el impacto del fenómeno, con superficies completamente cubiertas por granizo y visibilidad reducida durante la tormenta.

El episodio se dio en el marco de condiciones de inestabilidad que afectan a distintos puntos de la provincia, con precipitaciones intensas en cortos períodos.