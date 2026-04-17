Los 50 años de «Tonos y Toneles», un 17 de abril de 1976

La última entrega de la saga escrita por Tito Acevedo con motivo de los 50 años de la fundación de «Tonos y Toneles», la mítica peña que marcó a fuego la bohemia cordobesa desde 1976 y 1993 en la Avenida Santa Fe al 450, en el Barrio Clínicas.

El recuerdo de aquel punto de encuentro clave para artistas, músicos y militantes durante la dictadura militar, conocido por su ambiente bohemio de «canto y risa» en un momento de fuerte censura política.

UN 17 DE ABRIL DE 1976, NACÍA «TONOS Y TONELES»

¿Qué son los boliches? ¿Qué son los boliches nocturnos? ¿Qué le indujo a Edgar Allan Poe a escribir «El cuervo» desde un oscuro bar que funcionaba en un sótano? ¿o a Ernest Hermingway alternar «La Bodeguita del Medio» y «El Floridita», mientras iba construyendo «El viejo y el Mar»? ¿o a Goethe escribir la obra de su vida, el «Fausto» desde un rincón de Auervachs Keller, la cervecería más célebre de Leipzig?.

Si escritores y dramaturgos hicieron de los bares su escritorio, los músicos hicieron de un simple tablado, un conservatorio.

De esos boliches que olían y huelen a tabaco y vino barato, como la «Caverna de Liverpool», «La Perla del Once», la vieja «Trastienda», el «Calicanto» o «Balderrama» es de donde vuelve a nacer un Beatle o un Manuel J. Castilla.

A esta mística de la que habla don Alfredo Zitarrosa en su milonga «Los Boliches», no la entiende la burocracia administrativa tan emparentada con el nuevo estilo de bares de vidrio y aluminio, donde todo huele a Chanel y notas desafinadas. Pero los bolicheros de raza sabemos, que las grandes obras salen de abajo, de aquellos bodegones que suelen lucir con orgullo un cartel que dice «CLAUSURADO».