Prunotto participó de la asunción en la Federación de Abogados

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, participó este viernes del acto de asunción de las nuevas autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia, en el marco de la asamblea anual de la entidad.

Durante la ceremonia quedó conformada la mesa directiva para el período 2026-2028, que será encabezada por Juan Carlos Agüero, representante del Colegio de Abogados de Bell Ville, acompañado por Mabel Solano en la vicepresidencia.

En su intervención, Prunotto destacó el valor institucional del proceso democrático de la Federación, integrada por 11 colegios distribuidos en toda la provincia. En ese sentido, subrayó la importancia de la representación territorial y el rol de la abogacía en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Además, transmitió el saludo del gobernador Martín Llaryora y remarcó la relevancia del trabajo articulado entre los colegios profesionales para mejorar la calidad institucional y la seguridad jurídica.

La vicegobernadora también puso en valor la integración de la nueva conducción, con representación equilibrada, y ratificó el acompañamiento del Poder Legislativo al trabajo conjunto con las instituciones intermedias.

El acto se realizó en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y contó con la presencia de legisladores provinciales, diputadas nacionales y representantes del ámbito judicial, académico y político.