Tanti: Así quedó la Escuela Ricardo Rojas tras las obras de remodelación

El intendente Emiliano Paredes encabezó la inauguración de las nuevas aulas y las obras de remodelación en la Escuela Ricardo Rojas, ubicada en El Durazno (Tanti). Se trata de una inversión que reafirma el compromiso de la gestión municipal con la educación, entendida como base del crecimiento y desarrollo de la comunidad.

«Vivimos una jornada cargada de emoción, junto a docentes, alumnos, familias y vecinos, que acompañaron este momento tan significativo. Además, rendimos un sentido homenaje a Irma del Valle Rey, quien dedicó su vida a esta institución, dejando una huella imborrable en generaciones de estudiantes»; expresaron desde la Municipalidad.

Es importante destacar, que los trabajos se desarrollaron durante los últimos meses y resultan claves para mejorar la calidad educativa que reciben las nuevas generaciones de vecinos y vecinas de Tanti.