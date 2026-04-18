Anses: cuánto aumentarán las jubilaciones en mayo 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, el registro más elevado de los últimos doce meses. Con este dato como referencia, y en el marco del sistema de movilidad vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones de mayo.

Este incremento busca acompañar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. De esta manera, el ajuste de mayo de 2026 se calculará en función del último índice oficial publicado por el INDEC, tal como lo establece la normativa vigente.

Monto de las jubilaciones de ANSES en mayo

Jubilación mínima: $393.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,22

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,12

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $275.275,12

PNC para madres de siete hijos: $393.250,17

Si el Gobierno decide sostener el bono adicional de $70.000 para las jubilaciones y pensiones más bajas, los ingresos finales de estos beneficiarios se ubicarían en los siguientes valores:

Jubilación mínima: $463.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,22

PUAM: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez: $345.275,12

PNC para madres de siete hijos: $463.250,17

Este refuerzo de $70.000 se abona en su totalidad a los titulares que perciben la jubilación o pensión mínima, mientras que en los casos de haberes superiores el monto se reduce de forma gradual. De esta manera, el adicional se ajusta hasta llegar a un límite establecido por ANSES.