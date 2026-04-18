Anuncian tormentas fuertes con lluvias intensas y granizo

Desde esta tarde y hasta la tarde del lunes, se prevé un período de inestabilidad en la provincia de Córdoba con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al informe difundido por organismos oficiales, las condiciones estarán dadas por el ingreso de aire húmedo e inestable, lo que favorecerá precipitaciones abundantes, ráfagas de viento y la posible caída de granizo en distintos sectores.

En cuanto a los registros, se estiman acumulados de lluvia que oscilarían entre los 65 y 85 milímetros durante el período.

Además, se anticipa una disminución significativa de la visibilidad y condiciones de calzada resbaladiza, lo que podría complicar la circulación. También se advierte sobre posibles crecidas repentinas en ríos serranos.

Ante este escenario, recomiendan extremar las precauciones al transitar.