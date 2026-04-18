Caputo se reunió con Georgieva tras el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un encuentro clave tras el reciente acuerdo técnico alcanzado entre la Argentina y el organismo.

La reunión, que se extendió por poco más de una hora, se realizó en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. Allí se analizaron la situación macroeconómica del país, la evolución de las principales variables y los próximos pasos del programa vigente, que prevé un nuevo desembolso cercano a los 1.000 millones de dólares.

Tras el encuentro, Georgieva destacó el rumbo económico del Gobierno. “Excelente reunión con el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre la sólida implementación de políticas en Argentina”, expresó en redes sociales, donde además ratificó la intención del organismo de continuar acompañando las reformas para consolidar la estabilidad y el crecimiento.

Del lado argentino también participaron el viceministro José Luis Daza; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; su vicepresidente, Vladimir Werning; y el representante ante el FMI, Leonardo Madcur. La comitiva expuso los avances del programa y las estrategias para fortalecer las reservas, uno de los puntos más sensibles de las revisiones.

El encuentro se dio en un contexto internacional complejo, marcado por la tensión en Medio Oriente y el impacto que la suba del precio del petróleo podría tener sobre la economía global. En ese sentido, tanto Caputo como Georgieva coincidieron en la necesidad de evitar medidas de corto plazo que agraven los efectos del shock externo.

La relación entre la Argentina y el FMI atraviesa actualmente una etapa de fuerte sintonía política y técnica. El reciente Staff Level Agreement allanó el camino para que el directorio del organismo apruebe en mayo un nuevo desembolso que reforzará las reservas del Banco Central y permitirá afrontar compromisos financieros.

Fuentes de financiamiento

En paralelo, el equipo económico busca diversificar sus fuentes de financiamiento. Durante su estadía en Washington, Caputo mantuvo reuniones con el Banco Mundial, el BID y la CAF, con el objetivo de obtener garantías que faciliten el pago de deuda privada en los próximos meses. Según trascendió, ya consiguió compromisos por unos 2.550 millones de dólares.

Desde el staff del FMI también hubo señales positivas sobre la marcha del programa. Técnicos del organismo destacaron el ajuste fiscal, la acumulación de reservas y las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Además, proyectaron un proceso de desinflación en los próximos meses y señalaron que las expectativas inflacionarias se mantienen relativamente estables.

El programa vigente, firmado en 2025 por unos 20.000 millones de dólares, contempla metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, con revisiones periódicas que habilitan nuevos desembolsos. En este marco, el Gobierno busca consolidar el respaldo internacional y garantizar el cumplimiento de sus compromisos.

La reunión entre Caputo y Georgieva se inscribe así en una etapa decisiva: con el apoyo del FMI y de otros organismos multilaterales, la Argentina intenta fortalecer su posición financiera y atravesar un escenario global incierto sin desestabilizar su programa económico.