Cómo será el homenaje del DJ Padre Guilherme al Papa Francisco

El sacerdote y DJ portugués Padre Guilherme realizará un show gratis de música electrónica hoy 18 de abril en Plaza de Mayo, en homenaje al Papa Francisco, a casi un año del primer aniversario de su fallecimiento.

El espectáculo tendrá inicio a las 20 y será abierto, libre y gratuito. Quienes deseen verlo y no puedan asistir en persona podrán seguirlo desde la cuenta oficial de Youtube del Padre Guilherme.

“Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino, que siempre nos mostró la misericordia de Dios”, afirmó el religioso a través de un video que publicó en sus redes.

“Va a haber muchos audios del papa Francisco, mezclados (con la música electrónica). Es muy facil musicalizar a Francisco”, adelantó el padre en una entrevista con Urbana Play.

El evento, que se llama “Todos, Todos, Todos” -en un guiño a Francisco- es organizado por la Asociación Miserando y tiene el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Arzobispado porteño.

“Queríamos hacer un homenaje al Papa y a Guilherme le encantó la idea”, contó a La Nación Oscar Soria, vicepresidente de la asociación, quien explicó que la idea de hacerlo Plaza de Mayo, frente a la Catedral, responde a que es un espacio que Bergoglio transitaba con recurrencia. “Él se bajaba del subte ahí mismo”, recordó Soria.

“La única condición es que estemos en un espacio donde no hay grieta, donde hay tolerancia del otro y una cultura del encuentro. Y la idea también es que podamos llevar a las personas de los barrios donde ayudamos a que disfruten también del evento”, agregó el vicepresidente de Asociación Miserando.

En el show, según anticipó Soria, va a haber distintas sorpresas: “Lo que puedo decir es que habrá canciones argentinas que le gustaban mucho a Francisco. En el viaje desde el aeropuerto a la ciudad, Guilherme me mostró algunos de los últimos mixes y, la verdad, es alucinante lo que se viene”, reveló.

La convocatoria de Guilherme desató una fuerte expectativa en los usuarios de las redes sociales, especialmente tras el boom que generó el descubrimiento del “Padre DJ” en 2023 en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Desde entonces ocasionó la simpatía de más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica antes de la misa final del ex Sumo Pontífice.

La gira Hope Tour del cura portugués mezcla música electrónica con mensajes espirituales y fragmentos de discursos religiosos como el Papa Francisco y Juan Pablo II. Para un remix tomó fragmentos del discurso que el nacido en Argentina dio en la Jornada Mundial de la Juventud 2013 y combinó las declaraciones con beats: “Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante, construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad”, se escucha en la canción.

Ordenado en 1999 y también capellán militar, Peixoto comenzó a mezclar música en 2006 para recaudar fondos para su parroquia. Terminó desarrollando un estilo propio que mezcla techno con elementos religiosos, como discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.