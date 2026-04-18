Córdoba recibirá al presidente de Rotary International

Córdoba. La provincia de Córdoba será escenario de un hecho histórico: la visita del presidente de Rotary International, Francesco Arezzo, máxima autoridad de la organización a nivel mundial.

La agenda se desarrollará entre el 30 de abril y el 2 de mayo, en el marco de una gira oficial por Sudamérica en la que el dirigente, de origen italiano, eligió visitar exclusivamente la Argentina, incluyendo también actividades en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de la primera visita de un presidente en funciones a Córdoba en más de tres décadas, lo que vuelve a posicionar a la provincia dentro del mapa internacional de Rotary, una red presente en más de 200 países.

Por su rol institucional, el presidente de Rotary International es considerado una figura de alta jerarquía global, con un nivel protocolar comparable al de un jefe de Estado, y actúa como embajador del servicio, la paz y la cooperación internacional.

Mangoldt: "Esta visita nos posiciona internacionalmente"

En este contexto, el gobernador del Distrito 4851, Leonardo Mangoldt, destacó la relevancia del acontecimiento:

“Es un orgullo inmenso recibir al presidente de Rotary International en nuestro extenso distrito, integrado por diez provincias de la Argentina, entre ellas Córdoba. Esta visita nos posiciona a nivel internacional y nos permite mostrar el trabajo que vienen realizando nuestros clubes, fortaleciendo sus proyectos y consolidando un crecimiento sostenido en la incorporación de nuevos socios en cada uno de ellos, ampliando así el impacto de Rotary en toda la región.”

Según adelantaron desde la organización, se prepara una agenda institucional con encuentros, actividades y presentación de proyectos, con el objetivo de mostrar el trabajo que Rotary desarrolla en la región y fortalecer vínculos a nivel nacional e internacional.

La visita se presenta como una oportunidad estratégica para proyectar desde Córdoba iniciativas con impacto global y consolidar el trabajo articulado entre organizaciones, comunidades y actores institucionales.