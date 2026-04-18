Cosquín refuerza la iluminación en el acceso a El Condado

La Municipalidad de Cosquín avanzó con la instalación de nuevas luminarias en el acceso al barrio El Condado, en una intervención que también incluyó señalización vial en la zona.

Los trabajos se realizaron junto a la parada del transporte urbano, donde además se colocaron delineadores rebatibles —varas amarillas— para ordenar el tránsito y mejorar la circulación vehicular.

Desde el municipio señalaron que estas acciones apuntan a reforzar la seguridad en un punto estratégico del barrio, tanto para peatones como para conductores.

La intervención forma parte de una serie de mejoras en infraestructura urbana que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad.