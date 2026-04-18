Diez muitúes criados en Córdoba ya fueron enviados a Corrientes

El Parque de la Biodiversidad concretó un nuevo traslado de cinco ejemplares de muitú hacia el Gran Parque Iberá, en la provincia de Corrientes, en el marco del programa de conservación que desarrolla junto a la Fundación Rewilding Argentina.

Se trata del segundo envío en menos de seis meses, luego de una primera experiencia similar realizada a fines del año pasado. En total, ya son diez las aves criadas en el espacio municipal que forman parte de este proceso de reintroducción en su hábitat natural.

El trabajo se enmarca en el Programa de Conservación del muitú (Crax fasciolata), una especie nativa de los bosques del noreste argentino que también habita regiones de Bolivia, Brasil y Paraguay. Su población se encuentra en retroceso debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

Desde el Parque de la Biodiversidad destacaron que el logro fue posible gracias a meses de trabajo técnico enfocado en garantizar el estado sanitario de los ejemplares y su preparación para la vida silvestre. El proceso incluyó etapas de desarrollo y aprendizaje para asegurar su autosuficiencia antes del traslado.

Los animales ya fueron recibidos en la reserva correntina, donde atravesarán un período de cuarentena y adaptación previa a su liberación definitiva en el ecosistema.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de restauración ecológica en el noreste argentino, que busca recomponer el equilibrio ambiental afectado por la desaparición de especies clave como el muitú y el yaguareté.