Evaluaron el impacto del plan contra el calor extremo en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba comenzó a evaluar los resultados del primer Plan de Olas de Calor implementado en una ciudad argentina, tras el cierre de la temporada 2025-2026. La estrategia, que se desarrolló entre noviembre y marzo, abordó al calor extremo como un riesgo sanitario y social, en el marco del cambio climático.

El programa incluyó un sistema de alertas tempranas que permitió activar medidas preventivas según zonas y niveles de riesgo. Durante el verano, se registró una primera ola de calor entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, lo que puso en funcionamiento los protocolos diseñados.

Según un análisis encabezado por el investigador del CONICET Francisco Chesini, el riesgo de mortalidad durante estos eventos aumenta en promedio un 8% en mayores de 65 años y entre un 12% y un 18% en mayores de 75, lo que posiciona al calor como una amenaza directa a la salud pública.

En Córdoba, más del 10% de la población supera los 65 años y una proporción creciente vive sola, lo que incrementa su vulnerabilidad. A partir de estos datos, se realizaron estudios para identificar sectores con mayor exposición térmica y orientar la intervención territorial.

Como parte de la implementación, se capacitaron más de 1.000 personas en 113 barrios, organizadas en 48 comisiones de emergencia barrial que actúan como primera respuesta ante eventos extremos. Además, se difundieron guías de prevención dirigidas a la comunidad, alcanzando también a geriátricos y jardines de infantes.

El plan contempló la habilitación de espacios climatizados para resguardo de la población, con 27 puntos identificados entre CPC, centros barriales, parques educativos y otras instituciones. También se realizaron operativos de hidratación, con epicentro en el Cabildo, donde se estima que más de 8 mil personas recibieron asistencia durante 54 días.

En paralelo, los equipos sanitarios mantuvieron contacto con personas en situación de riesgo y se atendieron casos asociados al calor en centros de salud municipales, sin registrarse cuadros graves ni fallecimientos.

Otro eje clave fue la instalación de 18 estaciones meteorológicas que permiten monitorear en tiempo real las condiciones climáticas y su impacto en distintas zonas de la ciudad.

De cara al futuro, el municipio avanza con estrategias estructurales como la forestación urbana, con un plan que proyecta la plantación de 30 mil árboles para mitigar las islas de calor, de los cuales ya se concretó el 20%.