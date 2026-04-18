Luis Brandoni continúa internado en "estado delicado"

Buenos Aires. Luis Brandoni permanece internado en un sanatorio de Buenos Aires luego de haber sufrido un accidente doméstico el sábado pasado que generó preocupación en su entorno.

En las últimas horas, su familia difundió un comunicado para brindar detalles sobre su estado de salud. “El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural”, indicaron en el inicio del mensaje.

Además, precisaron que el actor continúa bajo atención médica: “Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución”.

Desde su entorno señalaron que se mantendrá informada a la opinión pública sobre su evolución: “Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud”.

El reconocido artista de 85 años está acompañado por sus hijas, Micaela y Florencia, y su pareja Saula Benavente, mientras atraviesa su recuperación.

