Luis Caputo cerró su gira en Washington e hizo un balance positivo

El ministro de Economía, Luis Caputo, finalizó su visita a Washington con una reunión con representantes del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA por sus siglas en Inglés) y del Banco Mundial, en el cierre de su participación en las Reuniones de Primavera del FMI y ese organismo.

El funcionario realizó un balance positivo de la gira y aseguró que los acuerdos alcanzados permitirán refinanciar deuda en condiciones más favorables. Caputo estuvo acompañado por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“Aquí con los representantes de MIGA/Banco Mundial. Última reunión de sábado de una excelente semana”, expresó el ministro a través de sus redes sociales al finalizar su agenda en la capital estadounidense.

Aquí con los representantes de MIGA/Banco Mundial.

Última reunión de sábado de una excelente semana:



? Acuerdo con el FMI.

? Superávit fiscal

?Acuerdo con el Banco Mundial/MIGA.

?Acuerdo con el BID



Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas… pic.twitter.com/vSLGEJomob — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 18, 2026

Durante su estadía, el equipo económico avanzó en la aprobación de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además de cerrar entendimientos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el propio MIGA y el Banco Mundial.

El objetivo central de estas gestiones es asegurar financiamiento para afrontar vencimientos de deuda por 4.300 millones de dólares previstos para julio, sin comprometer el nivel de reservas del Banco Central.

Caputo señaló que estos acuerdos permitirán acceder a tasas de interés más bajas que las que ofrece actualmente el mercado, lo que contribuirá a reducir el costo financiero del país.

En paralelo, el ministro destacó el resultado fiscal de marzo, que registró un superávit de 484.789 millones de pesos, con un saldo primario de 930.284 millones y pagos de deuda pública por 445.495 millones.

Según detalló, en el primer trimestre del año el sector público nacional acumuló un superávit financiero cercano al 0,2% del Producto Interno Bruto, con un superávit primario aproximado del 0,5%. La comitiva oficial regresará a la Argentina el domingo, según confirmaron fuentes oficiales.