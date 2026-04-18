Nueva propuesta en Valle Hermoso: llega el nordic walking

Valle Hermoso suma una nueva actividad para quienes buscan incorporar movimiento y bienestar a su rutina. Se trata del nordic walking, también conocido como caminata con bastones, una disciplina que combina ejercicio aeróbico con contacto con la naturaleza.

La propuesta se desarrollará los días martes y jueves, con horario de presentación a las 14:45, y tendrá como punto de encuentro la Plaza Manuel Belgrano. La actividad es arancelada e incluye seguro por accidentes personales de SanCor Seguros.

El nordic walking es una práctica accesible para personas de distintas edades y niveles de entrenamiento, ya que permite mejorar la postura, fortalecer músculos y favorecer la salud cardiovascular, todo mientras se disfruta del aire libre.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3548 609327.

La iniciativa cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Valle Hermoso, a través del Área de Deportes y Recreación, y busca promover hábitos saludables en la comunidad.