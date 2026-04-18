Obras públicas intensifica trabajos de mantenimiento en Valle Hermoso

Durante la jornada de hoy, el área de Obras Públicas de Valle Hermoso lleva adelante diversas tareas de mantenimiento y mejora en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de optimizar la infraestructura urbana y reforzar la limpieza general.

Entre los trabajos destacados, se realizan tareas de aporte y nivelación de tierra para el arreglo de calles, una intervención clave para mejorar la circulación y el estado de las arterias más utilizadas por los vecinos.

En paralelo, en la zona céntrica continúa la recolección de bolsas de residuos y restos verdes, acciones que contribuyen al orden y la higiene urbana. Además, se desarrollan tareas de barrido a cargo de la cuadrilla de barrenderas, reforzando la limpieza diaria en el área más transitada.

Por otra parte, se ejecutan arreglos en calle Thorne, mientras que avanza la pintura de un nuevo cartel en el ingreso al balneario Dique La Isla, una mejora orientada a optimizar la señalización y la bienvenida a visitantes.

Estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento integral que busca sostener y mejorar los espacios públicos de Valle Hermoso.