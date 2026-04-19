Anuncian tormentas fuertes con granizo y ráfagas en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas que afectarán distintos sectores de la provincia de Córdoba desde esta tarde y durante la madrugada del lunes.

De acuerdo al informe, se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Ante este escenario, se recomendó circular con precaución, ya que podrían registrarse complicaciones en la visibilidad y condiciones adversas en las rutas.