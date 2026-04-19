Avanza la vacunación antirrábica gratuita en barrios de Capilla del Monte

La Municipalidad de Capilla del Monte llevó adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita, con presencia en distintos barrios de la ciudad.

Durante la actividad, los equipos trabajaron en Plaza San Martín, el Centro Vecinal El Zapato, Club Balumba, Centro Vecinal Las Gemelas y Centro Vecinal El Faldeo, donde vecinos acercaron a sus mascotas para recibir la dosis correspondiente.

Desde el municipio informaron que la campaña continuará el próximo sábado 25 de abril, de 11 a 14, en nuevos puntos: Centro Vecinal Atalaya, Plazoleta Las Flores, Centro Vecinal La Toma, la Oficina de Turismo de la Ruta y Zapato Norte.

La actividad es gratuita y se solicita llevar a los perros con collar y correa, y a los gatos en canil para garantizar un desarrollo seguro de la jornada.