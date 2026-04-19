Cómo será el operativo por Talleres–Riestra en el Kempes

Este domingo a las 20:30, Talleres recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro que contará con un operativo especial de ordenamiento de tránsito y seguridad en toda la zona.

La Municipalidad de Córdoba dispuso un despliegue que abarcará los accesos principales al estadio, incluyendo la rotonda Mujer Urbana, avenida Carlos Gauss, Cárcano, del Piamonte y los ingresos a las distintas playas de estacionamiento. En total, 60 agentes de tránsito estarán afectados a la circulación vehicular, orientando a los asistentes hacia los sectores habilitados.

En paralelo, la Guardia Urbana y la Policía de Córdoba trabajarán en la periferia del estadio para garantizar la seguridad del público durante la previa, el partido y la desconcentración.

Para facilitar el acceso, se reforzará el transporte público con 12 unidades —seis de Tamse y seis de Sol Bus— que partirán desde plaza de la Independencia hacia el Kempes. El boleto podrá abonarse con SUBE, tarjetas o código QR.

Al finalizar el encuentro, se implementarán desvíos y contramano en sectores de avenidas Cárcano, Gauss y del Piamonte, con el objetivo de agilizar la salida masiva de vehículos. Además, la avenida de Circunvalación tendrá restricciones momentáneas durante la desconcentración del público.

El operativo también incluye controles del Ente de Fiscalización y Control, presencia de Defensa Civil para asistencia y corredores sanitarios, y tareas de limpieza a cargo del COyS en las inmediaciones del estadio.

Se recomienda a quienes no asistan al partido evitar la zona del Kempes entre la tarde y la medianoche para prevenir demoras.