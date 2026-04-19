Fuerte despliegue policial en el Kempes por Talleres–Riestra

Efectivos de la Policía de Córdoba desplegaron un operativo de seguridad en el estadio Mario Alberto Kempes y sus inmediaciones en el marco del partido entre Talleres y Deportivo Riestra.

El procedimiento incluye controles y acciones preventivas en distintos sectores, con presencia de personal del CAP, unidades de Motocicletas, SEOM, Guardia de Infantería, Canes, Caballería y Bomberos, entre otras áreas.

El dispositivo busca garantizar el normal desarrollo del evento deportivo y ordenar el movimiento de público en la zona.