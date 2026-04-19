Granizo y lluvia intensa sorprendieron a Carlos Paz esta noche

Una lluvia repentina, intensa y acompañada por abundante granizo se desató esta tarde-noche en Villa Carlos Paz y distintos sectores de las sierras, generando complicaciones en pocos minutos.

El fenómeno se presentó de manera brusca, pese a que existía un aviso por tormentas severas en la región. En distintos puntos de la ciudad se registró caída de granizo de tamaño mediano y, en algunos casos, piedras más grandes.

La intensidad del episodio obligó a muchos automovilistas a detener la marcha o buscar resguardo inmediato para evitar daños en los vehículos, ante la fuerza con la que caía el granizo.

La tormenta se concentró en un corto lapso de tiempo, con fuerte precipitación y visibilidad reducida, lo que generó momentos de tensión en calles y avenidas de la ciudad.