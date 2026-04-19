Netflix cambia la forma de ver series: ahora apuesta por videos verticales

País. Netflix apuesta por transformar la forma en que se consumen series y películas en el celular. La compañía prepara un rediseño de su aplicación móvil que incorporará un feed de videos verticales, similar al formato popularizado por redes sociales, con el objetivo de facilitar el acceso al contenido y adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios.

El cambio fue revelado en su más reciente informe de resultados del primer trimestre de 2026, donde la empresa explicó que esta decisión responde a la evolución del consumo audiovisual en dispositivos móviles. Según detalló, el nuevo diseño permitirá a los suscriptores descubrir contenido de forma más rápida y dinámica, en línea con el comportamiento actual de navegación basado en desplazamientos continuos.

La propuesta no surge de manera aislada. En los últimos años, el formato vertical se consolidó como el dominante en plataformas sociales, impulsado por el éxito de videos cortos y el llamado “scroll infinito”. Este patrón de consumo ha modificado la forma en que las personas interactúan con el contenido, priorizando experiencias rápidas, visuales y altamente personalizadas.

En este contexto, Netflix busca trasladar esa lógica a su ecosistema. La idea es que los usuarios puedan visualizar fragmentos de series y películas en formato vertical, y desde allí decidir si desean reproducir el contenido completo. Este sistema funcionaría como una puerta de entrada más ágil al catálogo, reduciendo los tiempos de búsqueda.

En definitiva, la apuesta de Netflix confirma que el futuro del entretenimiento estará cada vez más ligado al móvil. La incorporación de videos verticales no solo responde a una moda pasajera, sino a un cambio profundo en la forma en que las audiencias consumen contenido en la actualidad.

