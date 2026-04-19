San Expedito: quién fue, por qué se celebra hoy 19 de abril y qué se le pide

Cada 19 de abril se celebra el día de San Expedito, una de las figuras más veneradas por los fieles católicos, especialmente en Argentina. Conocido como el “patrono de las causas urgentes”, su devoción creció con fuerza en todo el mundo y hoy miles de personas lo invocan en busca de ayuda inmediata en situaciones difíciles.

¿Quién fue San Expedito?

Según la tradición, San Expedito fue un comandante del ejército romano que vivió entre los siglos III y IV durante el imperio de Diocleciano. Tras convertirse al cristianismo en una época de persecución, fue condenado a muerte y ejecutado por su fe, lo que lo convirtió en mártir, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por qué es el santo de las causas urgentes

Su nombre, que en latín significa “rápido” o “expeditivo”, está directamente ligado a su fama. La tradición cuenta que, al momento de su conversión, rechazó postergar su decisión —representada por un cuervo que le decía “mañana”— y respondió con un firme “hoy”. Por eso, con el tiempo fue considerado el santo al que se le pide ayuda cuando se necesita una solución inmediata.

Qué se le pide y cómo se le reza

San Expedito es invocado en situaciones urgentes, problemas económicos, conflictos familiares, laborales o judiciales. También es considerado protector de estudiantes, jóvenes y enfermos. En este día, los fieles suelen acercarse a iglesias y santuarios para rezarle, encender velas y hacer promesas, buscando su intercesión para resolver situaciones difíciles.

Oración a San Expedito

“Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a Nuestro Señor Jesucristo, para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza.

Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero. Tú que eres el Santo de los afligidos. Tú que eres el Santo de los desesperados. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje y serenidad. ¡Atiende mi pedido! (En esta parte se debe realizar el pedido).

Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la Paz y la tranquilidad.

¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen Fe."

Una devoción muy fuerte en Argentina

Aunque su figura genera debates dentro de la Iglesia —incluso fue retirado del calendario litúrgico oficial por falta de datos históricos—, su popularidad no dejó de crecer. En Argentina, cada 19 de abril miles de personas participan de celebraciones y peregrinaciones, especialmente en Buenos Aires, donde su culto tiene una fuerte presencia.__IP__

La figura de San Expedito sigue vigente como símbolo de fe y esperanza para quienes buscan respuestas rápidas en momentos de necesidad, consolidándose como uno de los santos más populares del país.