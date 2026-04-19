Trekking nocturno y astroturismo en el Pan de Azúcar

La Municipalidad de Cosquín lanzó una propuesta que combina trekking y astroturismo en el cerro Pan de Azúcar, con una experiencia guiada bajo la luna y las estrellas.

La actividad se realizará el sábado 2 de mayo, con concentración a las 17:30 en la confitería de la base del cerro. Tendrá una duración aproximada de tres horas y contempla una caminata de dificultad media, con un recorrido de unos 2 kilómetros.

El encuentro incluirá observación astronómica con telescopio, guiada por el especialista Gustavo Montenegro.

Desde la organización informaron que el costo es de $10.000 y los cupos son limitados. Las inscripciones se realizan de manera online y también se habilitó un número de contacto para consultas.