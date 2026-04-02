Acto por Malvinas: Valle Hermoso presentará un espacio para honrar a los excombatientes

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevará a cabo este 2 de abril a las 12:00 en el Punto Digital de la localidad.

Durante la ceremonia se presentará un nuevo espacio especialmente destinado a recordar y honrar a los héroes de Malvinas. Además, se realizará el descubrimiento de una placa conmemorativa en reconocimiento a los excombatientes y a quienes dieron su vida durante el conflicto bélico de 1982.

El acto se desarrollará en las instalaciones del Punto Digital, ubicado en Av. General Paz 251, y contará con la participación de autoridades locales, instituciones y vecinos que deseen sumarse a este homenaje.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca mantener viva la memoria y el reconocimiento a los veteranos y caídos en la guerra, reafirmando el compromiso con la historia y la soberanía nacional.