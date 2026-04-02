Alerta por lluvias y tormentas fuertes en Córdoba y otras provincias

El inicio del fin de semana largo estará marcado por condiciones meteorológicas inestables en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por lluvias y tormentas intensas para este jueves 2 de abril de 2026.

Según el organismo, la provincia de Córdoba y parte de Santa Fe se encuentran bajo alerta naranja, lo que indica fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían provocar complicaciones en actividades cotidianas. En tanto, rige alerta amarilla para Entre Ríos, Jujuy, Salta y San Luis.

Estas regiones serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Se esperan abundantes precipitaciones, con acumulados estimados entre 40 y 80 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual.

Además, el SMN anticipa frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Por otra parte, el organismo también emitió alertas amarillas y naranjas por vientos intensos para toda la provincia de Santa Cruz y la mitad sur de Chubut, donde se prevén fuertes ráfagas durante la jornada.