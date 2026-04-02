Anoche hubo vigilia por Malvinas en Capilla del Monte

En la víspera del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, anoche se realizó una vigilia en la sede de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte.

La convocatoria reunió a vecinos, autoridades locales y excombatientes, en un encuentro marcado por el respeto y la memoria.

Del homenaje participaron funcionarios provinciales y municipales, concejales, integrantes del cuerpo de Bomberos y un importante número de vecinos que se acercaron para acompañar.

Durante la vigilia, los presentes compartieron un momento de reflexión en recuerdo de los soldados que combatieron en el conflicto del 2 de abril de 1982.