Avilés a los veteranos: «Son un ejemplo permanente más allá de la guerra»

El intendente Esteban Avilés participó este jueves 2 de abril del acto en homenaje por el aniversario de la Guerra de Malvinas y destacó el compromiso de la ciudad de Villa Carlos Paz con los veteranos y caídos.

«Quiero agradecer la movilización de la comunidad, de los veteranos, de los abanderados de las escuelas, las instituciones intermedias y fuerzas de seguridad en un día complicado. Quiero destacar la impronta de los veteranos en Carlos Paz, porque son un ejemplo permanente y no solamente en la guerra, sino en el día a día.

«Son ejemplo por su participación constante y por visibilizar la causa Malvinas»; añadió.

«Ver a los veteranos es una motivación permanente, para nosotros es un orgullo que estén tan movilizados y que estén tan presentes. Como sociedad, estamos siempre en un aprendizaje permanente y se destaca su conducta y compromiso»; concluyó.