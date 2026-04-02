Villa Carlos Paz

Avilés a los veteranos: «Son un ejemplo permanente más allá de la guerra»

El intendente destacó la participación de los ex combatientes en el desarrollo de la ciudad.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
jueves, 2 de abril de 2026 · 12:34

El intendente Esteban Avilés participó este jueves 2 de abril del acto en homenaje por el aniversario de la Guerra de Malvinas y destacó el compromiso de la ciudad de Villa Carlos Paz con los veteranos y caídos.

«Quiero agradecer la movilización de la comunidad, de los veteranos, de los abanderados de las escuelas, las instituciones intermedias y fuerzas de seguridad en un día complicado. Quiero destacar la impronta de los veteranos en Carlos Paz, porque son un ejemplo permanente y no solamente en la guerra, sino en el día a día.

«Son ejemplo por su participación constante y por visibilizar la causa Malvinas»; añadió.

«Ver a los veteranos es una motivación permanente, para nosotros es un orgullo que estén tan movilizados y que estén tan presentes. Como sociedad, estamos siempre en un aprendizaje permanente y se destaca su conducta y compromiso»; concluyó.

Más de
Guerra de Malvinas Esteban Aviles veteranos Homenaje

Comentarios