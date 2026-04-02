Córdoba homenajeó a los veteranos con un acto masivo

El gobernador Martín Llaryora encabezó este 2 de abril el acto central por el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, realizado en la ciudad de Arroyito.

La conmemoración reunió a miles de vecinos que se acercaron a la avenida Mariano Moreno para presenciar el desfile cívico-militar en homenaje a quienes participaron del conflicto en el Atlántico Sur.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente Gustavo Benedetti y agradeció la participación de la comunidad y de las agrupaciones que formaron parte del acto.

Durante su discurso, Llaryora hizo una fuerte referencia a la situación que atravesaron muchos excombatientes tras su regreso al país. Recordó que varios no fueron recibidos como correspondía y que la indiferencia social marcó profundamente a quienes volvieron de la guerra.

En ese contexto, destacó el rol de las familias como sostén frente a ese escenario adverso y subrayó que, con el paso del tiempo, la sociedad comenzó a saldar esa deuda con reconocimiento y respeto.

Finalmente, explicó la decisión de mantener el acto pese a las condiciones climáticas, al establecer un paralelismo con las dificultades que enfrentaron los soldados durante el conflicto de 1982.

El desfile contó con la participación de veteranos, efectivos de las Fuerzas Armadas y personal de las fuerzas de seguridad provinciales.