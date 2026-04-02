Cuidar cada centavo: Carlos Paz logró equilibrio fiscal y sin endeudarse

El Departamento Ejecutivo giró al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del Ejercicio 2025, la cual reveló que la ciudad de Villa Carlos Paz cerró el 2025 con saldo positivo y un equilibrio de las finanzas públicas sin recurrir al endeudamiento externo. El resultado del arqueo volvió a poner en evidencia uno de los pilares de la gestión comunitaria: el orden jurídico y económico en tiempos de crisis, donde muchos municipios y comunas se encuentran con números rojos.

En cumplimiento de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, el balance será analizado por el órgano de control y luego derivado hacia el Concejo de Representantes.

Desde el 2022, el gobierno local experimentó un cambio de paradigma que permitió dejar atrás la espada de Damocles que significaba la deuda municipal (que para aquel entonces significaba un 65% del presupuesto) y a partir del 2012, se pudo reducir de manera gradual y se mantiene en un 9.5% de los recursos totales.

Pero además, con una fuerte reducción del gasto público y como primera medida desde su asunción, el intendente Esteban Avilés achicó en más del 40% la planta política y el personal de gabinete, además de sostener un congelamiento y disminución de los sueldos de la planta política.

«En ese orden, en base a la experiencia de gestión la política de reducción del gasto público fue aplicada a todas las áreas optimizando los recursos y fortaleciendo el énfasis en la necesidad de mantener el equilibrio y lograr un resultado financiero positivo»; informaron desde el Palacio 16 de Julio.