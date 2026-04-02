Emoción en la Vigilia en Villa Carlos Paz, a 44 años de la Gesta de Malvinas

Villa Carlos Paz. En la madrugada de este 2 de abril se llevó a cabo una emotiva vigilia en la Plaza Mayor Casado de Villa Carlos Paz para conmemorar el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas.

El acto reunió a veteranos de guerra, vecinos y autoridades municipales, junto a representantes de diversas instituciones locales, quienes se congregaron para rendir homenaje a los caídos y excombatientes.

Durante la ceremonia se realizó una ofrenda floral, seguida de un minuto de silencio en memoria de quienes dieron su vida. Luego, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino en un clima de profundo respeto y recogimiento.

Uno de los momentos más significativos de la vigilia fue el recambio de la bandera nacional. Como cada año, y por pedido de los veteranos, se procedió a bajar la enseña que flameó durante el último año para izar una nueva. Esta tradición simboliza la continuidad de la memoria y el compromiso colectivo, ya que la bandera permanecerá ondeando día y noche hasta la próxima vigilia.

El encuentro también contó con expresiones culturales, entre ellas presentaciones de danzas folclóricas que aportaron identidad y emoción a la jornada.

Hoy, a las 10:15 hs. se realizará el Acto Conmemorativo de la Gesta de Malvinas en la Plaza del CAS (Av. San Martín esq. Belgrano). Posteriormente se realizará una caminata por el centro de la ciudad, hasta Plaza Casado.