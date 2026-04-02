Fuerte mensaje sobre soberanía en el acto por Malvinas en Carlos Paz

Esta mañana, el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Villa Carlos Paz se llevó a cabo en el Auditorio Municipal debido a las condiciones climáticas adversas. La ceremonia reunió a veteranos, autoridades, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y vecinos, en una jornada centrada en la memoria y la soberanía.

Durante su discurso, el secretario general y de vinculación institucional, Juan Lucero, destacó: «El sentido de este encuentro es mantener viva nuestra memoria, sostener los símbolos que nos unen e invitar a reflexionar constantemente sobre nuestra soberanía». Además, remarcó el compromiso con los excombatientes: «Tenemos la enorme responsabilidad de generar espacios donde el reconocimiento a nuestros héroes no se pierda en el tiempo».

En otro tramo, explicó el enfoque de su mensaje: «No es mi intención hablar sobre lo ocurrido en la guerra, eso lo pueden hacer mejor nuestros veteranos con sus vivencias, sino reflexionar sobre lo que pasó después».

En ese marco, repasó frases de distintos presidentes argentinos tras la recuperación democrática. «La Nación mantiene incólume su voluntad de recuperar la soberanía», citó, y agregó: «Es un derecho irrenunciable que no admite concesiones». Lucero también destacó: «Los excombatientes han derrotado al peor enemigo, la indiferencia. Son hijos sagrados de la patria. El reclamo por Malvinas es un grito legítimo que nos une a todos los argentinos».

Sobre el rol de quienes combatieron, expresó: «A los héroes que fueron a Malvinas nunca les preguntamos qué pensaban políticamente, solo les pedimos que cuiden el suelo argentino. No defender nuestra soberanía, nuestra patria, nuestros recursos o nuestra cultura no nos hace ni de derecha ni de izquierda. No defender lo que es nuestro nos hace `vendepatrias´, nos hace traidores. La patria se cuida y se defiende siempre».

El acto contó con la participación de abanderados de distintas instituciones y el acompañamiento de la comunidad.