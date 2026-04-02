La Cancillería instó al encargado de negocios de Irán a que abandone el país en 48 horas

La Cancillería Argentina instó al encargado de negocios de Irán a abandonar al país en 48 horas, tras declararlo persona no grata, tal como lo afirmó el comunicado publicado por la cartera liderada por Pablo Quirno.

Según indicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la decisión fue tomada en respuesta al texto oficial difundido, durante el día de ayer, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República islámica de Irán que, según el Gobierno, "contiene acusaciones falsas ofensivas e improcedentes contra la República Argentina”.

“Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, indicó Cancillería.

Asimismo, señalaron que ese último hecho "agraviante" que detallaron “se suma a la persistente negativa” de la República islámica de Irán “a cooperar” con la justicia Argentina en la “investigación del atentado contra la AMIA”, así como un “reiterado incumplimiento” de las órdenes internacionales de “detención y extradición de los responsables”.

Para finalizar, expresaron que “resulta particularmente grave” la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica “de personas requeridas" por la justicia Argentina.

“La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia. Reafirmamos el compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como en pleno respeto del derecho internacional”, concluyeron.