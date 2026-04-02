Llega el frente frío: tormentas y descenso marcado en Punilla

El ingreso de un frente frío provocará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas en Punilla a partir de este sábado, con la llegada de tormentas y un marcado descenso de la temperatura.

Tras varios días de calor, el viernes será la última jornada con máximas elevadas que rondarán los 32°C. A partir del sábado, el escenario comenzará a modificarse: el cielo se presentará mayormente nublado desde la madrugada y, con el correr de las horas, se desarrollarán tormentas aisladas que se intensificarán hacia la tarde y noche, con eventos localmente fuertes.

Las precipitaciones estarán acompañadas por vientos del sector sur y sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h, lo que favorecerá el ingreso de aire más frío y un descenso térmico progresivo. La temperatura máxima bajará a 25°C durante esa jornada.

El domingo la inestabilidad persistirá durante gran parte del día, con tormentas tanto en la madrugada como en la tarde. La temperatura continuará en descenso, con una mínima de 11°C y una máxima de 22°C, consolidando un ambiente más fresco en toda la región.

Para los días siguientes, se espera que las condiciones se estabilicen, aunque con temperaturas más bajas, propias del otoño, con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 10°C en el inicio de la próxima semana.