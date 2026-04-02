Lluvias y crecientes en los ríos que alimentan el lago San Roque

Tras las lluvias registradas durante las últimas horas en el Valle de Punilla, una nueva creciente ingresó al cauce del río San Antonio. El pico marcó 1,70 metros en la zona del puente de Cuesta Blanca, el pronóstico anticipa que las precipitaciones continuarán y no se descarta que pueda haber nuevas variaciones en los afluentes que alimentan el lago San Roque.

Según pudo conocerse, en la cuenca alta del río San Antonio cayeron 23.8mm, mientras que se registraron 21.25 mm en la media y 6,5 mm en la cuenca baja. Asimismo, sobre el arroyo Las Jarillas, llovieron 6.25 mm y se registraron 6.0 mm. en el perilago.

En tanto, sobre el río Cosquín cayeron 11.44 mm, se registraron 18 mm. sobre Los Chorrillos y 5.25 mm. en Las Mojarras.

CUENCA RO SAN ANTONIO

Los Gigantes (200): 1mm

La Posta (100): 55mm

El Cajón (1800): s/d

Malambo(1010): 22mm

Confluencia El Cajón (700): 7mm

La Quebrada (1700): 9mm

B° El Canal (600): s/d



CUENCA RIO COSQUIN