Milei encabezó el acto del Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas

Este jueves 2 de abril, el presidente Javier Milei encabezó el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza San Martín, ubicada en el barrio de Retiro.

La ceremonia, que comenzó a las 10, tuvo como ejes centrales un discurso del jefe de Estado reafirmando el reclamo de soberanía y la importancia de consolidar una Argentina próspera para avanzar en esa agenda. Durante el evento, se realizó la clásica ofrenda floral en el monumento a los caídos y un minuto de silencio frente a la placa del “soldado desconocido”.

La jornada se dio en un clima particular, con el trasfondo de un posible viaje de Milei al Reino Unido en los próximos meses. Según había comentado el mandatario en diciembre al diario británico The Telegraph, su intención es avanzar en gestiones que ayuden a levantar las trabas que hoy tiene Argentina para comprar armamento. En ese contexto, Milei sostuvo que la recuperación de las islas debería darse “a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”, aunque dejó en claro que la soberanía “no es negociable” y que su gestión mantendrá firme esa postura histórica.

Al cumplirse el 44° aniversario del conflicto bélico, el presidente estuvo acompañado por su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Un punto que llamó la atención fue el fuerte abrazo que Milei le dio a Adorni, en medio de los avances judiciales sobre el patrimonio del funcionario. También asistieron los ministros del gabinete nacional y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Sin embargo, se notó nuevamente la ausencia de la vicepresidente Victoria Villarruel, quien tampoco participó de su viaje programado a Tierra del Fuego.

En su exposición, que duró cerca de cinco minutos, el mandatario comenzó rindiendo tributo a los excombatientes: “Como cada 2 de abril, estamos reunidos para recordar y honrar a aquellos que ofrecieron su vida por el valor supremo de la defensa de la patria. Esos héroes que han sabido encarnar la expresión más pura del espíritu nacional, la que surge en los momentos decisivos de la historia, sentando un precedente al que el resto de los argentinos solos podemos aspirar. A todos ellos, extendemos nuestro eterno respeto y agradecimiento”, dijo Milei.

Más adelante, el jefe de Estado puso el foco en el rol institucional de los militares en la sociedad actual: “Como Gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como Nación que nuestras Fuerzas Armadas. Una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República. Por eso, en el contexto de nuestra tarea de reconstrucción nacional, hemos comenzado a saldar una deuda histórica con nuestras Fuerzas Armadas, defensoras de los derechos de todos los argentinos”, afirmó el presidente.

Finalmente, aunque no hubo anuncios específicos sobre la soberanía inmediata de las islas, Milei detalló un plan de financiamiento para el sector: “Es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera. En esa línea, destinaremos el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional. Creemos que la reconstrucción de nuestras capacidades militares tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo de acuerdo con el interés nacional. En otras palabras, debe ser una política de Estado”, concluyó.