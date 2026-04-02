Patricia Bullrich se reunió con Agostina Páez tras su regreso de Brasil

La abogada Agostina Páez mantuvo un encuentro esta tarde con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tras pagar la fianza en Brasil por el delito de injuria racial y regresar a la Argentina.

Bullrich publicó un video en su cuenta de la red social X donde abraza a la letrada y expresa su alivio por haber vuelto al país.

“¡Vamos, qué alegría!”, manifestó la senadora al momento de conocer a Páez, quien estaba acompañada por su padre, Mariano Páez, y Sebastián Robles, uno de los defensores.

Luego, se sentaron en un bar porteño y charlaron acerca de la situación judicial de la joven de 29 años, a quien Bullrich le expresó su felicidad: “Estoy muy contenta de que estés acá”.

Además, destacó el rol del Consulado argentino al considerar que “se portó muy bien” y enfatizó en el tiempo que Agostina permaneció retenida: “¡Tres meses!” La santiagueña respondió: “No, no, a mí se me frenaron los días por tres meses”.

Por último, la ex ministra de Seguridad le transmitió su aliento a Páez: “Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida. Con todo, con fuerza”.