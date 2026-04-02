Punilla: La voz de los veteranos en una jornada para abrazar la patria

Los veteranos de Villa Carlos Paz y Punilla Sur destacaron el apoyo de la comunidad en una jornada emotiva al conmemorarse los 44 años de la Guerra de Malvinas. Un nuevo aniversario de la gesta histórica se vive este jueves 2 de abril del 2026 y hubo homenajes y recordatorios en todas las ciudades argentinas.

La lucha por mantener viva la memoria y el reclamo por la soberanía.

El ex combatiente Ricardo Vélez dialogó con EL DIARIO y dijo: «Es un día cargado de emoción. Cada 2 de abril, todos los compañeros nos juntamos y tratamos de expresar ese sentimiento que tenemos con nosotros y hablar de lo que dejamos en Malvinas, lo que fortaleció el espíritu y el alma. Como siempre, estamos honrando a todos nuestros soldados y héroes. Yo siempre reafirmo mi compromiso y defiendo al soldado argentino que fue muy maltratado en esta guerra y después sufrió las consecuencias de una posguerra terrible».

«Hay tantas cosas para contar y tantas cosas para plasmar. Hemos decidido compartir un locro con la comunidad para agradecerle el respaldo de cada año. Anoche, mientras hacíamos la vigilia, ya se está preparando el locro que es una forma también de valorizar nuestras tradiciones. Somos una agrupación que está fuertemente vinculada a la comunidad y siempre llevando el mensaje de Malvinas y el ejercicio de la memoria»; completó.