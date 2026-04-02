Toda la emoción en el acto por Malvinas en Villa Carlos Paz

Una jornada cargada de emoción se vivió este jueves 2 de abril en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde se llevó adelante el homenaje a los veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas. Ni siquiera la lluvia pudo apagar el fuego de una actividad necesaria para recordar la gesta en el Atlántico Sur y la defensa de la soberanía nacional sobre el archipiélago.

La ceremonia estaba prevista originalmente en la Plaza Mayor Casado, pero debió trasladarse hacia el Auditorio Municipal por las condiciones climáticas.

Durante la ocasión, los veteranos entregaron a Maximiliano Arias, jefe de la Compañía de Ingenieros Paracaidistas que tiene asiento en Villa Carlos Paz, la bandera que se bajó anoche durante la vigilia. Esto forma parte de una ceremonia que se hace cada año y la enseña patria se mantiene en custodia hasta alcanzar el día de la recuperación de las islas.

El intendente Esteban Avilés acompañó la acto junto con integrantes de su gabinete de gobierno, veteranos, autoridades regionales, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y vecinos, en una jornada centrada en la memoria y la soberanía.